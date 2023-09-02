Де Дзерби: «Эван Фергюсон может вырасти в невероятного игрока»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался об игре Эвана Фергюсона, оформившего хет-трик в поединке Премьер-лиги.

18-летний нападающий трижды поразил ворота «Ньюкасла», принеся «чайкам» победу со счётом 3:1. Ирландец, что примечательно, стал лишь четвёртым за всю историю игроком, отметившимся хет-триком в АПЛ в возрасте младше 19 лет.

«Эван Фергюсон – это тяжёлая работа. Поверьте моим словам, он действительно усердно работает, чтобы стать футболистом топ-уровня, и его волнуют не только забитые голы. Он может вырасти в невероятного игрока», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо тренера «Брайтона».