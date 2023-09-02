Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе мог оказаться в «Манчестер Сити».

«Горожане» искали усиление в среднюю линию, и 25-летний англичанин находился в числе приоритетных целей. Как информирует Mirror, в последний день трансферного окна «Манчестер Сити» предложил за Эзе 60 млн фунтов стерлингов (70 млн евро). Игрок хотел поработать с Хосепом Гвардиолой и был готов к переходу, однако «Кристал Пэлас» запросил 80 млн фунтов стерлингов (93 млн евро), из-за чего сделка сорвалась.

Эберечи Эзе отметился 15 голами и 13 ассистами в 97 поединках за «орлов» во всех турнирах. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 40 млн евро.