Капитан «Фулхэма»: «Результат замечательным не назовёшь»

В четвертом туре английского чемпионата «Фулхэм» крупно уступил «Манчестер Сити» - 1:5. Итоги матча прокомментировал капитан «дачников» Тим Рим, он, естественно, не выглядел довольным таким счетом.

- Это не назовешь замечательным. Никто не хочет проигрывать такие матчи таким образом. Первый тайм был очень хорош, а вот второй - ужасен. Мы не демонстрировали агрессивность, заметную в первом тайме, и вот такой получился результат, - цитирует слова капитана «Ньюкасла» BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» примет дома «Лутон Таун» - прекрасная возможность реабилитироваться.