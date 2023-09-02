Тухель рассказал, как отреагировал на сорвавшийся переход Палиньи в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель так и не дождался прихода полузащитника Жоау Палиньи в свою команду.

Футболист «Фулхэма» был готов присоединиться к немецкому клубу, однако сторонам, судя по всему, не удалось договориться до закрытия трансферного окна.

«Я очень сожалел о сорвавшемся переходе Палиньн, потому что я знаю, какие качества он бы привнёс в нашу игру. Он тоже был очень разочарован. Нам ещё предстоит обсудить произошедшее. Каждый делал то, что должен был делать, но, к сожалению, было уже слишком поздно», – цитирует Sky Sport Тухеля.

Контракт Жоау Палиньи с «Фулхэмом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает португальского опорника в 40 млн евро.