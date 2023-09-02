Силва – о сорвавшемся переходе Палиньи в «Баварию»: «Ему сейчас нелегко»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере Жоау Палиньи в «Баварию».

28-летний полузащитник хотел перебраться в ряды мюнхенского гранда, однако клубам так и не удалось договориться – сделка сорвалась прямо перед закрытием трансферного окна.

«Это был трудный день для Жоау. Ему понадобится поддержка. Он любит «Фулхэм», ему здесь нравится, он всегда выкладывается на все 100%, но у него был отличный шанс перебраться в один из крупнейших клубов мира, он был очень близок к этому», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «дачников», высказавшегося после поражения от «Манчестер Сити» в субботнем поединке Премьер-лиги.