Хау: «Тонали любит «Милан» - ему не терпится сыграть против него»

В результате жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» сыграет с английским «Ньюкаслом» - это означает, что Сандро Тонали, итальянский полузащитник «Ньюкасла», сыграет против своего бывшего клуба в первый же сезон после ухода. Эдди Хау, наставник «Ньюкасла», считает, что Тонали не терпится сыграть против своего бывшего клуба.

- Для него это большое событие. Думаю, что его хорошо встретят в Милане, за то, что он так многое сделал для клуба. Сандро любит «Милан» и будет рад вернуться на родной стадион, - цитирует слова наставника «Ньюкасла» pianetamilan.it.