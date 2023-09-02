​Постекоглу: «Сон был очень хорош»

Лондонский «Тоттенхэм» вновь выиграл, на сей раз в гостевом противостоянии с «Бернли». Три мяча забил корейский нападающий Сон Хынмин, который решил стать главным бомбардиром клуба после ухода Гарри Кейна. Наставник клуба Анге Постекоглу похвалил Сона за результативность:

- Сон был невероятен. Он лидер, у него качества лидера. Это видно в каждой тренировке, то, как он работает, как он справляется. Он наказывал соперника за ошибки, я очень доволен им, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сразится с «Шеффилд Юнайтед», это случится шестнадцатого сентября.