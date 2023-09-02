Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Постекоглу: «Сон был очень хорош»

02 Сентября 2023 • 22:16 Комментировать
Бёрнли
2:5
Тоттенхэм
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» вновь выиграл, на сей раз в гостевом противостоянии с «Бернли». Три мяча забил корейский нападающий Сон Хынмин, который решил стать главным бомбардиром клуба после ухода Гарри Кейна. Наставник клуба Анге Постекоглу похвалил Сона за результативность:

- Сон был невероятен. Он лидер, у него качества лидера. Это видно в каждой тренировке, то, как он работает, как он справляется. Он наказывал соперника за ошибки, я очень доволен им, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сразится с «Шеффилд Юнайтед», это случится шестнадцатого сентября. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2
2
1.78 4.00 4.60
Видео
Окончен
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
1
1.51 4.70 6.60
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
5
3.70 3.75 2.04
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
5
1
1.16 9.00 18.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ньюкасл Ньюкасл
3
1
2.28 3.85 3.05
Видео
03.09.23 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.00 3.60 4.00
Видео
03.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.54 4.90 5.60
Видео
03.09.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 4.10 3.95
Видео
Все матчи
Новости
02 Сентября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Эван Фергюсон может вырасти в невероятного игрока»
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложил 70 млн евро за игрока «Кристал Пэлас» в последний день трансферного окна слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Фулхэма»: «Результат замечательным не назовёшь»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, как отреагировал на сорвавшийся переход Палиньи в «Баварию»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Силва – о сорвавшемся переходе Палиньи в «Баварию»: «Ему сейчас нелегко»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Тонали любит «Милан» - ему не терпится сыграть против него»
22:16 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Сон был очень хорош»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Эван Фергюсон – четвёртый игрок, оформивший хет-трик в АПЛ в возрасте не старше 18 лет 1
21:43 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Гол перед перерывом сыграл нам плохую службу»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Впервые за 28 лет сразу три игрока оформили хет-трик в один игровой день АПЛ
21:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о реализации «Челси»: «Это проблема»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» проиграл в третьем матче подряд, получив три гола от «Брайтона»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва ропщет на судей
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 сентября 2023
21:18 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Бреннан Джонсон – интересный молодой игрок»
Все новости
Рекомендуем