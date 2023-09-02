Эван Фергюсон – четвёртый игрок, оформивший хет-трик в АПЛ в возрасте не старше 18 лет

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон вписал своё имя в историю английского футбола.

18-летний футболист принёс «чайкам» победу над «Ньюкаслом» (3:1), забив все три гола команды. Форвард отличился на 27-й, 65-й и 70-й минутах, установив редкое достижение. Как отмечает Opta, Фергюсон – лишь четвёртый за всю историю игрок, оформивший хет-трик в матче Премьер-лиги в возрасте 18 лет или младше. Прежде это удавалось только Крису Барту-Уильямсу, Робби Фаулеру и Майклу Оуэну (трижды).

В общей сложности в активе Эвана Фергюсона четыре забитых мяча в четырёх матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии.