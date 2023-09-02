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Компани: «Гол перед перерывом сыграл нам плохую службу»

02 Сентября 2023 • 21:43 Комментировать
Бёрнли
2:5
Тоттенхэм
окончен

В четвертом туре английского чемпионата «Бернли» уступил дома «Тоттенхэму», причем уступил крупно - несмотря на да забитых мяча, хозяева пропустили целых пять. Наставник «Бернли» Венсан Компани прокомментировал итоги матча.

- Старт был очень обнадеживающим, но пропущенный перед перерывом гол сыграл нам очень плохую службу. Во втором тайме мы пали и соперник использовал все свои возможности. Нам не хватало солидности, это было очевидно, - цитирует слова Компани BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Бернли» сыграет с «Ноттингем Форест». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли Венсан Компани
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