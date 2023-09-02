Впервые за 28 лет сразу три игрока оформили хет-трик в один игровой день АПЛ

Сразу три футболиста записали на свой счёт по три забитых мяча в субботних матчах Премьер-лиги.

Среди героев оказался Эрлинг Холанн, чей хет-трик помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» – 5:1. Три мяча также забил Сон Хынмин, принесший победу «Тоттенхэму» над «Бёрнли» (5:2), и Эван Фергюсон из «Брайтона» (в ворота «Ньюкасла», 3:1). По данным Opta, это лишь второй случай за всю историю АПЛ, когда трём игрокам удалось отметиться хет-триком в течение одного игрового дня. Предыдущий случай датирован сентябрём 23 сентября 1995 года, когда Робби Фаулер, Алан Ширер и Тони Йебоа по три раза зажгли свои имена на табло.