Почеттино – о реализации «Челси»: «Это проблема»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о недостатках своей команды.

«Синие» уступили в родных стенах «Ноттингем Форест» (0:1), значительно превзойдя соперника по количеству ударов (21 против 7), при этом команде Почеттино лишь дважды удалось попасть в створ ворот.

«Это действительно проблема, не могу не согласиться. Мы создаём моменты, но должны быть более хладнокровными в завершении. Думаю, мы доминировали в этом матче. Мы знали, что «Ноттингем Форест» обороняется очень глубоко, такого соперника трудно сломить», – поведал в интервью Sky Sports аргентинский тренер, потерпевший первое поражение в родных стенах во главе «Челси».