Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино – о реализации «Челси»: «Это проблема»

02 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать
Челси
0:1
Ноттингем Форест
окончен

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о недостатках своей команды.

«Синие» уступили в родных стенах «Ноттингем Форест» (0:1), значительно превзойдя соперника по количеству ударов (21 против 7), при этом команде Почеттино лишь дважды удалось попасть в створ ворот.

«Это действительно проблема, не могу не согласиться. Мы создаём моменты, но должны быть более хладнокровными в завершении. Думаю, мы доминировали в этом матче. Мы знали, что «Ноттингем Форест» обороняется очень глубоко, такого соперника трудно сломить», – поведал в интервью Sky Sports аргентинский тренер, потерпевший первое поражение в родных стенах во главе «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
2
3.15 3.40 2.38
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2
2
1.78 4.00 4.60
Видео
Окончен
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
1
1.51 4.70 6.60
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
5
3.70 3.75 2.04
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
5
1
1.16 9.00 18.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ньюкасл Ньюкасл
3
1
2.28 3.85 3.05
Видео
03.09.23 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.00 3.60 4.00
Видео
03.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.54 4.90 5.60
Видео
03.09.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 4.10 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
21:53 · Англия. Премьер-лига
Эван Фергюсон – четвёртый игрок, оформивший хет-трик в АПЛ в возрасте не старше 18 лет
21:43 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Гол перед перерывом сыграл нам плохую службу»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Впервые за 28 лет сразу три игрока оформили хет-трик в один игровой день АПЛ
21:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о реализации «Челси»: «Это проблема»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» проиграл в третьем матче подряд, получив три гола от «Брайтона»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва ропщет на судей
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 сентября 2023
21:18 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Бреннан Джонсон – интересный молодой игрок»
21:04 · Англия. Премьер-лига
​Ливерпуль – Астон Вилла: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 сентября 2023
20:57 · Англия. Премьер-лига
​Сон Хынмин: «Я люблю открытое пространство»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о поражении от «Ноттингем Форест»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Данжума: «Мы в процессе возрождения»
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Шон Дайч: «Позволили сопернику вернуться в игру»
20:16 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд: «Мы сами себе враги»
20:07 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Наверное, справедливый результат»
Все новости
Рекомендуем