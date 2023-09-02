«Ньюкасл» проиграл в третьем матче подряд, получив три гола от «Брайтона»

«Ньюкасл», участник Лиги чемпионов, начал сезон с победы над «Астон Виллой» (5:1), но дальше пошёл по наклонной. Сегодняшнее фиаско в матче с «Брайтоном» - уже третье подряд. В середине первого тайма голкипер «сорок справился с ударом издали от Жоао Педро, но Эван Фергюсон был первым на добивании. На 65-й минуте он же метко пробил из-за пределов штрафной. Вскоре форвард при помощи рикошета отличился снова - 3:0. Только в компенсированное время Каллум Уилсон забил гол престижа.

«Брайтон» с 9 очками ворвался в топ-4, «Ньюкасл» - 14-й.