«Ньюкасл» проиграл в третьем матче подряд, получив три гола от «Брайтона»

«Ньюкасл», участник Лиги чемпионов, начал сезон с победы над «Астон Виллой» (5:1), но дальше пошёл по наклонной. Сегодняшнее фиаско в матче с «Брайтоном» - уже третье подряд. В середине первого тайма голкипер «сорок справился с ударом издали от Жоао Педро, но Эван Фергюсон был первым на добивании. На 65-й минуте он же метко пробил из-за пределов штрафной. Вскоре форвард при помощи рикошета отличился снова - 3:0. Только в компенсированное время Каллум Уилсон забил гол престижа.
«Брайтон» с 9 очками ворвался в топ-4, «Ньюкасл» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Фергюсон Эван27'
|(2:0) Фергюсон Эван65'
|(3:0) Фергюсон Эван70'
|90'Уилсон Каллум (3:1)
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Гросс Паскаль89' (Саймон Адингра (89') •Гилмор Билли77' (Лемпти Тарик (77') • 83'Марч Соломон81' (Милнер Джеймс (81') • 86'Педро Жоао77' (Дауд Махмуд (77') • 90'Митома Каору•Фергюсон Эван81' (Лаллана Адам (81') 90'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан• 43'Бёрн Дэн• 76'Таргетт Мэтт 68'74' (Ласcеллс Джамал (74') •Тонали Сандро58' (Лонгстафф Шон (58') •Гимараэс Бруно•Жоэлинтон58' (Уилсон Каллум (58') •Альмирон Мигель58' (Андерсон Эллиот (58') •Исак Александр74' (Барнс Харви (74') •Гордон Энтони 23'
02 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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