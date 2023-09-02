Английский «Фулхэм» проиграл с крупным счетом «Манчестер Сити» в четвертом туре ПЛ, но, несмотря на целых пять пропущенных мячей, португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва ропщет на судей - именно они, по его словам, помешали его команде добиться достойного результата:

- Люди, которые никогда не играли в футбол и не понимают ничего в нем, принимают решения. Игрок в явном офсайде, как можно не видеть этого!? Везде, во всех частях света, такая ситуация, как с голом Натана Аке, трактуется как офсайд, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» сыграет с «Лутон Таун».