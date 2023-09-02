Постекоглу: «Бреннан Джонсон – интересный молодой игрок»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями о новичке команды Бреннане Джонсоне.

22-летний футболист был приобретён «шпорами» у «Ноттингем Форест» в последний день трансферного окна. Стоимость сделки оценивается в 55 млн евро.

«Бреннан – интересный молодой игрок, очень амбициозный парень. Речь идёт не только о футболисте, которого вы подписываете, но и о человеке. Он очень голоден до побед, всегда стремится выйти на новый уровень», – заявил рулевой «Тоттенхэма» на пресс-конференции после матча Премьер-лиги против «Бёрнли», в котором лондонцы взяли верх со счётом 5:2.