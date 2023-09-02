​Сон Хынмин: «Я люблю открытое пространство»

Корейский нападающий Сон Хынмин сделал хет-трик, чем очень помог «Тоттенхэму» обыграть в гостевом матче «Бернли». После игры нападающий прокомментировал итоги матча:

- Очень хорошо, но нам еще есть что улучшать. Мы позволили им быстро забить, но ответ на это был просто невероятным. Все посодействовали этому. Я очень счастлив. Не секрет, что мне нравится открытое пространство. Мы часто владели мячом и двигали его должным образом. Все двигалось и появлялось пространство, - цитирует слова Хынмина BBC Sport.

В следующем туре лондонский клуб сыграет с «Шеффилд Юнайтед», это случится 16 сентября.