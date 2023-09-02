Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (0:1) в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда доминировала, но в последней трети не хватило реализации.

«Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется ещё и удача.

Не хочу принижать заслуги «Ноттингема». Но нам просто не хватило более правильных действий как в линии обороны, так и в линии атаки», - приводит слова Почеттино Football London.

«Челси» после четырёх проведенных туров имеет в своём активе четыре набранных очка.