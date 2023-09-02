Данжума: «Мы в процессе возрождения»

После трех сухих и проигрышных матчей «Эвертон» сумел набрать очко и забить два гола в игре с «Шеффилд Юнайтед». Свой лицевой счет в Англии открыл и перешедший в команду из «Вильярреала» Арнаут Данжума, именно он сравнял счет в игре. После матча он прокомментировал его итоги:

- Мы хорошо начали игру и в целом, играли хорошо. Хотя это трудно говорить про игры, в которых ты набираешь только очко. Но последние два сезона в целом оказались очень плохими для «Эвертона». И сейчас мы в процессе возрождения, - цитирует слова Данжума BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Арсеналом».