​Шон Дайч: «Позволили сопернику вернуться в игру»

«Эвертон» очень неудачно начал новый сезон английского чемпионата, но в четвертом туре команда Шона Дайча смогла набрать очко в игре с «Шеффилд Юнайтед». Наставник клуба, однако, испытывает противоречивые чувства.

- Не могу точно сказать, заслужили ли мы очко или нет, но мы его набрали. Я видел много положительного в действиях команды. Мы забили два гола - можно быть довольным и этим. В первом тайме мы были очень напористы, но позволили им вернуться в игру, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата АПЛ «Эвертон» сыграет с лондонским «Арсеналом».