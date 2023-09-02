Пикфорд: «Мы сами себе враги»

«Эвертон» очень плохо начал новый сезон английского чемпионата, команда из Ливерпуля не смогла победить и в четвертом туре также - но хотя бы не проиграла в игре с «Шеффилд Юнайтед». Итоги матча прокомментировал голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд.

- В этом матче было мнго хорошего, но и немало плохого. Они забили два гола - это доказательство того, что в Премьер-лиге нет легких прогулок. Я думаю, что мы сейчас сами себе враги, я имею ввиду, что команде нужно учиться на мелочах и уделять им внимание, все последние матчи были очень плотными и равными, все решали детали, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.