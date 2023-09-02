Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Наверное, справедливый результат»

В четвертом туре английского чемпионата вернувшийся в высшую лигу английского футбола «Шеффилд Юнайтед» сыграл с «Эвертоном», игра неудачников первых трех туров закончилась результативной ничьей - команды забили друг другу по два гола.

- Наверное, это честный результат. Мы не можем жаловаться, потому что игра была очень хорошей. Хотелось вырвать победу, но их спас голкипер. Я всегда говорю о выступлении игроков, и, если они и дальше так будут играть, то я буду счастлив, - прокомментировал итоги матча наставник клуба Пол Хекингботтом.

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом».