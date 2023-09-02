«Ноттингем Форест» не обыгрывал «Челси» более четверти века

В четвертом туре английской Премьер-лиги произошла очевидная сенсация - «Ноттингем Форест» выиграла на выезде у лондонского «Челси» с минимальным счетом. Как оказалось, такого в чемпионате Англии не случалось более четверти века - в последний раз «Ноттингем Форест» побеждал лондонский «Челси» аж в январе 1997 года.

Тогда это случилось в Ноттингеме, «лесники» забили два безответных мяча «пенсионерам», которые тогда находились в долгом упадке, продолжавшемся вплоть до эры Романа Абрамовича.

В следующем туре «Ноттингем Форест» примет в домашней игре «Бернли», это случится 18 сентября.