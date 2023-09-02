Холанн: «Ждём Гвардиолу»

«Манчестер Сити» продолжает побеждать и в отсутствие Хосепа Гвардиолы, который был вынужден лечь под операционный нож хирурга. В матче четвертого тура АПЛ «горожане» обыграли со счетом 5:1 «Фулхэм», а Холанн сделал хет-трик. Норвежец гордится своими успехами, но хотел бы показать их и Гвардиоле:

- Я думаю, что и ему не хватает нас, и нам его. Так что мы очень ждем его обратно, - цитирует слова норвежского центрфорварда BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Вест Хэмом», это случится шестнадцатого сентября. Сейчас клуб лидирует в турнирной таблице, не потеряв ни одного очка.