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Холанн: «Ждём Гвардиолу»

02 Сентября 2023 • 19:44 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Фулхэм
окончен

«Манчестер Сити» продолжает побеждать и в отсутствие Хосепа Гвардиолы, который был вынужден лечь под операционный нож хирурга. В матче четвертого тура АПЛ «горожане» обыграли со счетом 5:1 «Фулхэм», а Холанн сделал хет-трик. Норвежец гордится своими успехами, но хотел бы показать их и Гвардиоле:

- Я думаю, что и ему не хватает нас, и нам его. Так что мы очень ждем его обратно, - цитирует слова норвежского центрфорварда BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Вест Хэмом», это случится шестнадцатого сентября. Сейчас клуб лидирует в турнирной таблице, не потеряв ни одного очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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