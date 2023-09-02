Холанн: «Хороший старт сезона»

«Манчестер Сити» выиграл уже четвертый матч с начала сезона, на сей раз в игре четвертого тура был жестоко бит «Фулхэм» - 5:1. Норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн сделал хет-трик, побил очередной рекорд и прокомментировал итоги удачного для себя и команды матча:

- Началось все так себе, но закончилось хорошо. Важная победа, важно было так хорошо начать сезон. Можно отправляться на перерыв в оптимальном настроении, - цитирует слова Холанна BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом», это случится шестнадцатого сентября в рамках пятого тура английского чемпионата.