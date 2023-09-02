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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн установил новый рекорд АПЛ

02 Сентября 2023 • 19:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
5:1
Фулхэм
окончен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн побил очередной рекорд в Английской премьер-лиге.

Сегодня, 2 сентября, «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в четвертом туре АПЛ со счетом 5:1. Холанн стал автором трех забитых мячей, оформив уже шестой хет-трик в составе «горожан».

Эти мячи позволили норвежцу набрать более 50 результативных очков по системе гол+пас (42 гола и 9 ассистов). Для достижения этой отметки Холанну потребовалось провести 39 матчей, что стало абсолютным рекордом АПЛ.

Стоит сказать, что предыдущее достижение принадлежало экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» Энди Коулу, который смог сделать 50 результативных действий за 43 игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Энди Коул Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Сентября 2023 в 19:37
Неплохо..
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