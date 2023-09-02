Холанн установил новый рекорд АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн побил очередной рекорд в Английской премьер-лиге.

Сегодня, 2 сентября, «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в четвертом туре АПЛ со счетом 5:1. Холанн стал автором трех забитых мячей, оформив уже шестой хет-трик в составе «горожан».

Эти мячи позволили норвежцу набрать более 50 результативных очков по системе гол+пас (42 гола и 9 ассистов). Для достижения этой отметки Холанну потребовалось провести 39 матчей, что стало абсолютным рекордом АПЛ.

Стоит сказать, что предыдущее достижение принадлежало экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» Энди Коулу, который смог сделать 50 результативных действий за 43 игры.