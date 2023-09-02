Холанн оформил уже шестой хет-трик в составе «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в четвёртом туре Английской премьер-лиги со счётом 5:1. 23-летний Холанн стал автором трех забитых мячей. Голы Холанна были забиты на 58-й, 70-й и 90-й минутах игры.

Стоит отметить, что футболист пополнил состав «горожан» летом прошлого года, и за это время смог оформить уже шесть хет-триков.

Ранее форвард забивал по три мяча в ворота «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптона» и «Бёрнли».

В нынешнем сезоне Холанн сыграл в четырех матчах чемпионата Англии, в которых забил шесть мячей. Помимо этого, на счету нападающего одна результативная передача.