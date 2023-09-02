​«Челси» выиграл только один из 10 последних домашних матчей АПЛ

«Челси» далёк от своей лучшей формы. В субботу команда Маурисио Почеттино в очередной раз разочаровала своих болельщиков, проиграв на своём поле «Ноттингем Форест» с результатом 0:1 в четвёртом туре чемпионата Англии.

Если взять 10 последних домашних матчей «Челси» в Премьер-лиге, то в них команда отпраздновала только одну победу (над «Лутон Таун» 25 августа). Ещё пять матчей завершились вничью, а четыре игры были проиграны.

Следующий матч «Челси» проведёт 17 сентября – против «Борнмута» на выезде. После четырёх туров «пенсионеры» имеют всего лишь четыре очка в активе.