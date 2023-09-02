Хет-трик Холанна принёс «Манчестер Сити» разгромную победу над «Фулхэмом»

В четвёртом туре Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде пытался отобрать очки у «Манчестер Сити». Первая треть поединка не радовала опасными моментами, но тут же пошли голы. Эрлинг Холанн избавился от опекуна и выдал отличный пас на Хулиана Альвареса на линию вратарской. В ответ подача с угла поля, Рауль Хименес не смог пробить голкипера, а Тим Рим с ленточки добавил мяч в сетку - 1:1. В последней атаке первого тайма «горожане» отличились со штрафного, Натан Аке сыграл головой лучше всех. После перерыва Холанн оказался сам перед воротами и пробил в цель. Вскоре норвежец забил в девятку с 11-метровой отметки - 4:1. На 90-й минуте Холанн не ушел от хет-трика - 5:1.

«Сити» с 12 очками остается лидером, соперник застрял в середине таблицы.