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Хет-трик Холанна принёс «Манчестер Сити» разгромную победу над «Фулхэмом»

02 Сентября 2023 • 19:04 Комментировать (2)
Манчестер Сити
5:1
Фулхэм
окончен

В четвёртом туре Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде пытался отобрать очки у «Манчестер Сити». Первая треть поединка не радовала опасными моментами, но тут же пошли голы. Эрлинг Холанн избавился от опекуна и выдал отличный пас на Хулиана Альвареса на линию вратарской. В ответ подача с угла поля, Рауль Хименес не смог пробить голкипера, а Тим Рим с ленточки добавил мяч в сетку - 1:1. В последней атаке первого тайма «горожане» отличились со штрафного, Натан Аке сыграл головой лучше всех. После перерыва Холанн оказался сам перед воротами и пробил в цель. Вскоре норвежец забил в девятку с 11-метровой отметки - 4:1. На 90-й минуте Холанн не ушел от хет-трика - 5:1.

«Сити» с 12 очками остается лидером, соперник застрял в середине таблицы.

Протокол игры  
Манчестер Сити5:1Фулхэм
(1:0) Альварес Хулиан31'  
  33'Рим Тим (1:1)
(2:1) Аке Натан45'  
(3:1) Холанн Эрлинг58'  
(4:1) Холанн Эрлинг70'  
(5:1) Холанн Эрлинг90'  
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльАке НатанРодри Эрнандес  41' 76' (Силва Бернарду ( 76'  78') Ковачич Матео 84' (Филлипс Кэлвин ( 84') Докю Жереми 76' (Гомес Серхио ( 76') Альварес Хулиан 90' (Льюис Рико ( 90') Фоден Фил 90' (Бобб Оскар ( 90') Холанн Эрлинг
Запасные: Гвардиол ЙошкоОртега ШтефанЛуис Матеус IIКарсон Скотт
Лено БерндТете Кенни 73' (Виллиан Боргес ( 73') Диоп Исса  43'Рим ТимРобинсон Энтони  45'Перейра Андреас  69'Рид ХаррисонКэрни Том 16' (Харрис Люк ( 16') Уилсон Гарри 81' (Родриго Мунис ( 81') Хименес Рауль 81' (Траоре Адама ( 81') Рид Бобби  54' 73' (Кастань Тимоти ( 73')
Запасные: Родак МарекУгелумба КэлвинФрансуа ТайризВинисиус Карлос
02 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
02 Сентября 2023 в 20:09
Предсказыемо... и скучно
InterSan
02 Сентября 2023 в 19:17
С места в карьер начал стрелять. Видимо есть все предпосылки, что прошлогодний рекорд он превзойдет.
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5
3.70 3.75 2.04
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Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
5
1
1.16 9.00 18.00
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