Хет-трик Холанна принёс «Манчестер Сити» разгромную победу над «Фулхэмом»

В четвёртом туре Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде пытался отобрать очки у «Манчестер Сити». Первая треть поединка не радовала опасными моментами, но тут же пошли голы. Эрлинг Холанн избавился от опекуна и выдал отличный пас на Хулиана Альвареса на линию вратарской. В ответ подача с угла поля, Рауль Хименес не смог пробить голкипера, а Тим Рим с ленточки добавил мяч в сетку - 1:1. В последней атаке первого тайма «горожане» отличились со штрафного, Натан Аке сыграл головой лучше всех. После перерыва Холанн оказался сам перед воротами и пробил в цель. Вскоре норвежец забил в девятку с 11-метровой отметки - 4:1. На 90-й минуте Холанн не ушел от хет-трика - 5:1.
«Сити» с 12 очками остается лидером, соперник застрял в середине таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Хулиан31'
|33'Рим Тим (1:1)
|(2:1) Аке Натан45'
|(3:1) Холанн Эрлинг58'
|(4:1) Холанн Эрлинг70'
|(5:1) Холанн Эрлинг90'
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Диаш Рубен•Аканджи Мануэль•Аке Натан•Родри Эрнандес 41'76' (Силва Бернарду (76') • 78'Ковачич Матео84' (Филлипс Кэлвин (84') •Докю Жереми76' (Гомес Серхио (76') •Альварес Хулиан90' (Льюис Рико (90') •Фоден Фил90' (Бобб Оскар (90') •Холанн Эрлинг
Лено Бернд•Тете Кенни73' (Виллиан Боргес (73') •Диоп Исса• 43'Рим Тим•Робинсон Энтони• 45'Перейра Андреас• 69'Рид Харрисон•Кэрни Том16' (Харрис Люк (16') •Уилсон Гарри81' (Родриго Мунис (81') •Хименес Рауль81' (Траоре Адама (81') •Рид Бобби 54'73' (Кастань Тимоти (73')
02 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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