«Челси» провалил очередной матч, уступив дома «Ноттингем Форест»

Мучения «Челси» продолжаются, несмотря на то, что команда летом закупилась лучше, чем суммарно вся Ла Лига. В домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии «синие» почти всё время контролировали мяч, но до 86-й минуты стороны лишь по разу пробили в створ. Более того, гости победили - 1:0.

Тайво Авонийи с линии вратарской запустил мяч над рамкой. Аналогичная судьба опасного удара Энцо Фернандеса с линии штрафной. В концовке Николас Джексон в падении не попал в рамку из пределов вратарской. А голевая атака была в самом начале второго тайма - Авонийи отобрал мяч на чужой половине поля, сыграл на партнера, и Энтони Эланга из пределов штрафной попал в правый нижний угол.

«Лесники» делят шестое место, соперник - 11-е.