«Челси» провалил очередной матч, уступив дома «Ноттингем Форест»

Мучения «Челси» продолжаются, несмотря на то, что команда летом закупилась лучше, чем суммарно вся Ла Лига. В домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии «синие» почти всё время контролировали мяч, но до 86-й минуты стороны лишь по разу пробили в створ. Более того, гости победили - 1:0.
Тайво Авонийи с линии вратарской запустил мяч над рамкой. Аналогичная судьба опасного удара Энцо Фернандеса с линии штрафной. В концовке Николас Джексон в падении не попал в рамку из пределов вратарской. А голевая атака была в самом начале второго тайма - Авонийи отобрал мяч на чужой половине поля, сыграл на партнера, и Энтони Эланга из пределов штрафной попал в правый нижний угол.
«Лесники» делят шестое место, соперник - 11-е.
Протокол игры
|48'Эланга Энтони (0:1)
Санчес Роберт•Дисаси Аксель•Силва Тьяго•Колвилл Леви•Гюсто Мало77' (Матсен Ян (77') •Чилуэлл Бен 31'62' (Палмер Коул (62') •Галлахер Конор 43'62' (Мадуэке Нони (62') •Кайседо Мойсес77' (Мудрик Михаил (77') •Стерлинг Рахим•Фернандес Энцо•Джексон Николас 36'
Тёрнер Мэтт• 90'Боли Вийи•Уорролл Джо•Маккена Скотт•Орье Серж72' (Монтьель Гонсало (72') •Эйна Ола 41'73' (Куяте Шейху (73') •Мангаля Орель73' (Тавареш Нуну (73') • 86'Йейтс Райан• 61'Данило Ларанжера45' (Эланга Энтони (45') •Гиббс-Уайт Морган•Авонийи Тайво65' (Вуд Крис (65')
02 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
А если серьезно, то пока похоже что Сити и Тоттенхэм будут биться за чемпионство, последние так вообще молодцы, продали Кейна и купили качественных игроков не за безумные деньги, плюс толковый специалист, и результат сразу после мучений при Конте.
Эланга красавец, это его место...жаль, что ему не было места в МЮ, он может серьезно вырасти
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