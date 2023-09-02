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«Челси» провалил очередной матч, уступив дома «Ноттингем Форест»

02 Сентября 2023 • 19:02 Комментировать (6)
Челси
0:1
Ноттингем Форест
окончен

Мучения «Челси» продолжаются, несмотря на то, что команда летом закупилась лучше, чем суммарно вся Ла Лига. В домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии «синие» почти всё время контролировали мяч, но до 86-й минуты стороны лишь по разу пробили в створ. Более того, гости победили - 1:0.

Тайво Авонийи с линии вратарской запустил мяч над рамкой. Аналогичная судьба опасного удара Энцо Фернандеса с линии штрафной. В концовке Николас Джексон в падении не попал в рамку из пределов вратарской. А голевая атака была в самом начале второго тайма - Авонийи отобрал мяч на чужой половине поля, сыграл на партнера, и Энтони Эланга из пределов штрафной попал в правый нижний угол.

«Лесники» делят шестое место, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Челси0:1Ноттингем Форест
  48'Эланга Энтони (0:1)
Санчес РобертДисаси АксельСилва ТьягоКолвилл ЛевиГюсто Мало 77' (Матсен Ян ( 77') Чилуэлл Бен  31' 62' (Палмер Коул ( 62') Галлахер Конор  43' 62' (Мадуэке Нони ( 62') Кайседо Мойсес 77' (Мудрик Михаил ( 77') Стерлинг РахимФернандес ЭнцоДжексон Николас  36'
Запасные: Бергстрём ЛукасДейвид де СоузаУгочукву ЛеслиКукурелья МаркПетрович Джордже
Тёрнер Мэтт  90'Боли ВийиУорролл ДжоМаккена СкоттОрье Серж 72' (Монтьель Гонсало ( 72') Эйна Ола  41' 73' (Куяте Шейху ( 73') Мангаля Орель 73' (Тавареш Нуну ( 73'  86') Йейтс Райан  61'Данило Ларанжера 45' (Эланга Энтони ( 45') Гиббс-Уайт МорганАвонийи Тайво 65' (Вуд Крис ( 65')
Запасные: Хорват ИтанНьякат МуссаФелипе Аугусто IVАгилера Брэндон
02 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
02 Сентября 2023 в 20:11
Блюстеще. и печально. Ведь, как всегда, рыба гниет с головы.. Даже жаль. Челси. сбрось иго тупых америкосов и вернись.
Gangsta City
02 Сентября 2023 в 20:07
Мешков с поражением : )
Zed2891
02 Сентября 2023 в 19:32
Позорси нужно ещё миллиардик. Ну ничего до зимы как-нибудь дотянут, а там ещё Угочукв и Мадуэк парочку возьмут и вперёд за чемпионство.
А если серьезно, то пока похоже что Сити и Тоттенхэм будут биться за чемпионство, последние так вообще молодцы, продали Кейна и купили качественных игроков не за безумные деньги, плюс толковый специалист, и результат сразу после мучений при Конте.
snk6565
02 Сентября 2023 в 19:27
Ахаха...помойка, в которую выбросили ярд...до чего приятно смотреть на косячину стоимостью в 100 лямов (Кайседу), пусть продолжает в том же духе...у буратинки Стерлинга появился младший брат...он же Абрахам номер два...кроме Энцо и вспомнить позитивно некого...
Эланга красавец, это его место...жаль, что ему не было места в МЮ, он может серьезно вырасти
Fan from Stamford Bridg
02 Сентября 2023 в 19:18
Возвращаемся на наше родное местечко в таблице, уже ничему не удивляюсь, даже моменты пропали и удары в створ, тихий ужас, дальше больше, и это у себя дома...Прискорбно, но Челси уже не топ команда, середняк да, но не топ, и это парадоксально, учитывая сколько потратили в команду и сколько покупок мимо кассы...Больно и смешно одновременно...Да кстати, гол опять по вине легендарного Кайседо, я думал, хуже дебют он себе уже не сделает, однако же нет, постарался и в этот раз.
InterSan
02 Сентября 2023 в 19:15
Ну, неужели не понятно - мало, мало вложено. Больше. Нужно ещё больше. Гораздо больше.
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