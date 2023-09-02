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«Тоттенхэм» всё удивляет: хет-трик Сона позволил разгромить «Бёрнли»

02 Сентября 2023 • 19:01 Комментировать (1)
Бёрнли
2:5
Тоттенхэм
окончен

Начавший с поражений новый сезон «Бёрнли» не смог ничего поделать против «Тоттенхэма», который с уходом Гарри Кейна выдаёт невероятный старт. При этом аутсайдеры повели на четвертой минуте, но затем только пропускали и пропускали, снова поразив ворота лондонцев только на 90-й минуте, - 2:5. Сон Хынмин стал автором хет-трика, а его команда с 10 баллами идет на втором месте.

Протокол игры  
Бёрнли2:5Тоттенхэм
(1:0) Фостер Лайл4'  
  16'Хын-Мин Сон (1:1)
  45'Ромеро Кристиан (1:2)
  54'Мэддисон Джеймс (1:3)
  63'Хын-Мин Сон (1:4)
  66'Хын-Мин Сон (1:5)
(2:5) Браунхилл Джош90'  
 
 
02 сентября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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Zed2891
02 Сентября 2023 в 19:35
И что тут удивительного, продали 30летнего напа, как раз вовремя, купили качественных игроков, лучший центр поля во всей лиге и толковый разносторонний специалист у руля, что тут удивительного.
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