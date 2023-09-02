«Тоттенхэм» всё удивляет: хет-трик Сона позволил разгромить «Бёрнли»

Начавший с поражений новый сезон «Бёрнли» не смог ничего поделать против «Тоттенхэма», который с уходом Гарри Кейна выдаёт невероятный старт. При этом аутсайдеры повели на четвертой минуте, но затем только пропускали и пропускали, снова поразив ворота лондонцев только на 90-й минуте, - 2:5. Сон Хынмин стал автором хет-трика, а его команда с 10 баллами идет на втором месте.
Протокол игры
|(1:0) Фостер Лайл4'
|16'Хын-Мин Сон (1:1)
|45'Ромеро Кристиан (1:2)
|54'Мэддисон Джеймс (1:3)
|63'Хын-Мин Сон (1:4)
|66'Хын-Мин Сон (1:5)
|(2:5) Браунхилл Джош90'
02 сентября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Бан пользователя