«Тоттенхэм» всё удивляет: хет-трик Сона позволил разгромить «Бёрнли»

Начавший с поражений новый сезон «Бёрнли» не смог ничего поделать против «Тоттенхэма», который с уходом Гарри Кейна выдаёт невероятный старт. При этом аутсайдеры повели на четвертой минуте, но затем только пропускали и пропускали, снова поразив ворота лондонцев только на 90-й минуте, - 2:5. Сон Хынмин стал автором хет-трика, а его команда с 10 баллами идет на втором месте.