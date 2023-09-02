«Брентфорд» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Борнмутом»

В четвёртом туре Премьер-лиги «Брентфорд» играл против «Борнмута». Команды не отсиживались в обороне и постоянно били по воротам. Матиас Йенсен открыл счёт на седьмой минуте, а дальше забивали только гости. Доминик Соланке сравнял на 30-й минуте, а ближе к концу встречи метко пробил Дэвид Брукс - 2:1. На 90-й минуте Брайан Мбеумо восстановил паритет - 2:2.
«Борнмут» едва не добыл первую победу в сезоне и набрал только второе очко, у соперника их шесть.
Протокол игры
|(1:0) Йенсен Матиас7'
|30'Соланке Доминик (1:1)
|77'Брукс Дэвид (1:2)
|(2:2) Мбеумо Брайан90'
Флеккен Марк•Хикки Аарон82' (Michael Olakigbe (82') •Пиннок Итан•Ми Бен82' (Айер Кристоффер (82') •Генри Рико•Янельт Витали71' (Ониика Фрэнк (71') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас 69'82' (Коллинз Натан (82') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан•Шаде Кевин72' (Льюис-Поттер Кин (72')
Запасные: Стракоша Томас•Расмуссен Мадс•Ярмолюк Егор•Годдос Саман
Нето Мурара• 65'Ааронс Макс• 51'Забарный Илья•Сенеси Маркос•Керкез Милош•Кристи Райан88' (Мефам Крис (88') •Кук Льюис•Семеньо Антуан60' (Брукс Дэвид (60') •Биллинг Филип•Клюйверт Джастин72' (Тавернер Маркус (72') •Соланке Доминик
02 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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