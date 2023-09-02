«Брентфорд» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Борнмутом»

В четвёртом туре Премьер-лиги «Брентфорд» играл против «Борнмута». Команды не отсиживались в обороне и постоянно били по воротам. Матиас Йенсен открыл счёт на седьмой минуте, а дальше забивали только гости. Доминик Соланке сравнял на 30-й минуте, а ближе к концу встречи метко пробил Дэвид Брукс - 2:1. На 90-й минуте Брайан Мбеумо восстановил паритет - 2:2.

«Борнмут» едва не добыл первую победу в сезоне и набрал только второе очко, у соперника их шесть.