Сон оформил четвёртый хет-трик за «Тоттенхэм»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин оформил хет-трик в матче с «Бёрнли»

31-летний капитан «шпор» отправил три мяча в ворота «Бёрнли» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги. Сон «распечатал» ворота Джеймса Траффорда на 16-й минуте. На 63-й минуте футболист сделал счет 4:1 в пользу «Тоттенхэма», а на 66-й на табло загорелись цифры – 5:1.

Напомним, Сон выступает за «шпор» с 2015 года. За это время он оформил уже четвертый хет-трик за команду. Кроме того, на счету южнокорейского игрока есть один покер.

В эти минуты продолжается встреча «Тоттенхэма» и «Бёрнли». Следить за главными событиями матча можно здесь.