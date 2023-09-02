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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон обогнал Роналду по голам в АПЛ

02 Сентября 2023 • 18:10 Комментировать
Бёрнли
1:5
Тоттенхэм
1 4.00 X 4.10 2 1.85
2-й тайм

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин превзошёл бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по голам в чемпионате Англии.

31-летний Сон отметился забитым мячом в матче четвертого тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» в эти минуты встречается с «Бёрнли». Этот гол стал для игрока «шпор» 104-м в рамках Английской премьер-лиги и позволил ему обойти по этому показателю португальского бомбардира Роналду, на счету которого 103 мяча.

В текущем сезоне Сон проводит свой четвертый матч в национальном чемпионате, но забил пока только один гол.

Следить за главными событиями в матче «Бёрнли» с «Тоттенхэмом» можно на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Сон Хынмин Аль-Наср Эр-Рияд
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