Сон обогнал Роналду по голам в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин превзошёл бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по голам в чемпионате Англии.

31-летний Сон отметился забитым мячом в матче четвертого тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» в эти минуты встречается с «Бёрнли». Этот гол стал для игрока «шпор» 104-м в рамках Английской премьер-лиги и позволил ему обойти по этому показателю португальского бомбардира Роналду, на счету которого 103 мяча.

В текущем сезоне Сон проводит свой четвертый матч в национальном чемпионате, но забил пока только один гол.

Следить за главными событиями в матче «Бёрнли» с «Тоттенхэмом» можно на портале LiveResult.