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​Почеттино: Даже Месси я не гарантировал игровое время

02 Сентября 2023 • 17:54 Комментировать (2)
Челси
0:1
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.00 2 8.50
2-й тайм

В летнее трансферное окно полузащитник Коул Палмер перебрался из «Манчестер Сити» в «Челси». Рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино сказал, что не может гарантировать 21-летнему футболисту игровое время.

«Хорошо, если кто-то что-то гарантирует футболисту, но это не тот случай. Футболист должен работать, и затем, если он того заслуживает, попадать в состав. Даже если «Челси» платит за футболиста огромные деньги, это не означает, что он гарантированно будет играть. Неправильно так полагать.

Мы никогда не обещаем игроку, что он будет играть. Такого не было даже когда, когда мы подписывали Лео Месси для «ПСЖ», - сказал Почеттино журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лионель Месси Маурисио Почеттино Коул Палмер
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии (2)
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CorwinBruin
02 Сентября 2023 в 18:37
Поэтому в ПСЖ не задержался в итоге
andi
02 Сентября 2023 в 18:01
Вот же гад обижает мелкого.
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