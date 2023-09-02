​Почеттино: Даже Месси я не гарантировал игровое время

В летнее трансферное окно полузащитник Коул Палмер перебрался из «Манчестер Сити» в «Челси». Рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино сказал, что не может гарантировать 21-летнему футболисту игровое время.

«Хорошо, если кто-то что-то гарантирует футболисту, но это не тот случай. Футболист должен работать, и затем, если он того заслуживает, попадать в состав. Даже если «Челси» платит за футболиста огромные деньги, это не означает, что он гарантированно будет играть. Неправильно так полагать.

Мы никогда не обещаем игроку, что он будет играть. Такого не было даже когда, когда мы подписывали Лео Месси для «ПСЖ», - сказал Почеттино журналистам.