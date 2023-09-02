В субботу в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертоном». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В начале второго тайма на поле произошёл необычный инцидент. Арбитр Анди Мэдли назначил опасный штрафной удар в сторону ворот «Шеффилда». После этого рефери отсчитал положенные девять с лишним метров и прочертил баллончиком линию, за которую не должны заступать игроки в «стенке». В итоге футболисты в «стенке» расположились ближе к мячу, на что обратил внимание игрок «Эвертона» Эшли Янг. Арбитр подошёл, но не попросил защитников отойти чуть назад, а нарисовал новую линию – как раз в месте, где находилась «стенка». Почему Медли решил поступить именно так - загадка.
В матче АПЛ произошёл необычный эпизод со «стенкой»
|Шеффилд Юнайтед
|Эвертон
окончен
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