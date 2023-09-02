Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В матче АПЛ произошёл необычный эпизод со «стенкой»

02 Сентября 2023 • 17:06 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:2
Эвертон
окончен

В субботу в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертоном». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В начале второго тайма на поле произошёл необычный инцидент. Арбитр Анди Мэдли назначил опасный штрафной удар в сторону ворот «Шеффилда». После этого рефери отсчитал положенные девять с лишним метров и прочертил баллончиком линию, за которую не должны заступать игроки в «стенке». В итоге футболисты в «стенке» расположились ближе к мячу, на что обратил внимание игрок «Эвертона» Эшли Янг. Арбитр подошёл, но не попросил защитников отойти чуть назад, а нарисовал новую линию – как раз в месте, где находилась «стенка». Почему Медли решил поступить именно так - загадка.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шеффилд Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
2
3.15 3.40 2.38
Видео
96 мин
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
1
2
1.78 4.00 4.60
Видео
96 мин
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
1
1.51 4.70 6.60
Видео
96 мин
Бёрнли Бёрнли
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
5
3.70 3.75 2.04
Видео
96 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
4
1
1.16 9.00 18.00
Видео
02.09.23 в 19:30
Брайтон Брайтон
Ньюкасл Ньюкасл
2.28 3.85 3.05
Видео
03.09.23 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.00 3.60 4.00
Видео
03.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.54 4.90 5.60
Видео
03.09.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 4.10 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
18:45 · Англия. Премьер-лига
Сон оформил четвёртый хет-трик за «Тоттенхэм»
18:10 · Англия. Премьер-лига
Сон обогнал Роналду по голам в АПЛ
17:54 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: Даже Месси я не гарантировал игровое время 2
17:06 · Англия. Премьер-лига
​В матче АПЛ произошёл необычный эпизод со «стенкой»
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Гравенберх не сможет дебютировать за «Ливерпуль» в воскресенье – известна причина
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо и ещё два игрока – на радаре «Фенербахче»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» назвал состав на игру против «Ноттингем Форест»
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Доку дебютирует: «Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Фулхэмом»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Артета необычно ответил на вопрос о тактических схемах «Арсенала» 1
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лацио» обвинил «Манчестер Юнайтед» в срыве перехода Гринвуда
13:18 · Англия. Премьер-лига
Уткин рассказал, за кого теперь болеет в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем