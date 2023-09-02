​Гравенберх не сможет дебютировать за «Ливерпуль» в воскресенье – известна причина

В последние часы летнего трансферного окна полузащитник Райан Гравенберх сменил «Баварию» на «Ливерпуль». Как сообщает портал Goal, 21-летний нидерландец не сможет выступить за «красных» в воскресном матче чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Дело в том, что по правилам Премьер-лиги футболист должен быть зарегистрирован для участия в матче не позднее, чем до полудня последнего рабочего дня перед днём его проведения. Чтобы Гравенберх мог сыграть за «Ливерпуль» 3 сентября, его нужно было успеть зарегистрировать до полудня пятницы.

Таким образом, Райан Гравенберх впервые сыграет за «Ливерпуль» уже после паузы на матчи сборных.