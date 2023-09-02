Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гравенберх не сможет дебютировать за «Ливерпуль» в воскресенье – известна причина

02 Сентября 2023 • 16:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
1 1.67 X 4.60 2 4.50
Через 23 ч. 3 мин.

В последние часы летнего трансферного окна полузащитник Райан Гравенберх сменил «Баварию» на «Ливерпуль». Как сообщает портал Goal, 21-летний нидерландец не сможет выступить за «красных» в воскресном матче чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Дело в том, что по правилам Премьер-лиги футболист должен быть зарегистрирован для участия в матче не позднее, чем до полудня последнего рабочего дня перед днём его проведения. Чтобы Гравенберх мог сыграть за «Ливерпуль» 3 сентября, его нужно было успеть зарегистрировать до полудня пятницы.

Таким образом, Райан Гравенберх впервые сыграет за «Ливерпуль» уже после паузы на матчи сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
2
3.15 3.40 2.38
Видео
02.09.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
1.78 4.00 4.60
Видео
02.09.23 в 17:00
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.51 4.70 6.60
Видео
02.09.23 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.70 3.75 2.04
Видео
02.09.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.16 9.00 18.00
Видео
02.09.23 в 19:30
Брайтон Брайтон
Ньюкасл Ньюкасл
2.28 3.85 3.05
Видео
03.09.23 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.00 3.60 4.00
Видео
03.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.54 4.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Гравенберх не сможет дебютировать за «Ливерпуль» в воскресенье – известна причина
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо и ещё два игрока – на радаре «Фенербахче»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» назвал состав на игру против «Ноттингем Форест»
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Доку дебютирует: «Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Фулхэмом»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Артета необычно ответил на вопрос о тактических схемах «Арсенала» 1
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лацио» обвинил «Манчестер Юнайтед» в срыве перехода Гринвуда
13:18 · Англия. Премьер-лига
Уткин рассказал, за кого теперь болеет в АПЛ 1
12:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Палмер может дебютировать в матче против «Ноттингем Форест»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – лучший игрок месяца в «Манчестер Юнайтед»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет платить Гринвуду 50% зарплаты в «Хетафе»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Льорис отказался переходить в «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем