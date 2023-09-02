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«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне

02 Сентября 2023 • 16:32 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:2
Эвертон
окончен

Стартовавшие с трёх поражений в новом сезоне «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» в субботу боролись за первые очки. На 14-й минуте Адбулай Дукуре со второй попытки отправил мяч в сетку. Камерон Арчер отыграл перевес гостей. Он же на 45-й минуте снова отличился, но мяч влетел в сетку рикошетом от штанги и голкипера, поэтому этот эпизод оценили как автогол Джордана Пикфорда. На 55-й минуте счет снова стал равным, Арно Данджума забил за гостей.

2:2, команды делят 16-е место.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед2:2Эвертон
  14'Дукуре Абдулай (0:1)
(1:1) Арчер Камерон33'  
(2:1) Пикфорд Джордан45'  
  55'Данджума Арно (2:2)
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич Анел  49'Иган Джон 68' (Томас Люк ( 68') Робинсон ДжекБэлдок ДжорджВинисиус СоузаНорвуд ОливерХамер ГуставоЛаруси Яссер 68' (Башам Крис ( 68') Макбарни ОливерАрчер Камерон 75' (Траоре Бени ( 75')
Запасные: Слимане АнисБогл ДжейденОсула ВильямТрасти ОстонДэвис Адам
Пикфорд ДжорданПаттерсон НэйтанТарковски Джеймс 90' (Годфри Бен ( 90') Брэнтуэйт Джерред  9'Янг ЭшлиГарнер Джеймс 75' (Макнил Дуайт ( 75') Гуэйе ИдриссаОнана АмадуДанджума АрноДукуре Абдулай  73'Гомеш Бету
Запасные: Чермити ЮссефОньянго ТайлерЛонерган ЭндиМиколенко ВиталийВиржиния Жоау
02 сентября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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