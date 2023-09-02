«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне

Стартовавшие с трёх поражений в новом сезоне «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» в субботу боролись за первые очки. На 14-й минуте Адбулай Дукуре со второй попытки отправил мяч в сетку. Камерон Арчер отыграл перевес гостей. Он же на 45-й минуте снова отличился, но мяч влетел в сетку рикошетом от штанги и голкипера, поэтому этот эпизод оценили как автогол Джордана Пикфорда. На 55-й минуте счет снова стал равным, Арно Данджума забил за гостей.
2:2, команды делят 16-е место.
Протокол игры
|14'Дукуре Абдулай (0:1)
|(1:1) Арчер Камерон33'
|(2:1) Пикфорд Джордан45'
|55'Данджума Арно (2:2)
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел• 49'Иган Джон68' (Томас Люк (68') •Робинсон Джек•Бэлдок Джордж•Винисиус Соуза•Норвуд Оливер•Хамер Густаво•Ларуси Яссер68' (Башам Крис (68') •Макбарни Оливер•Арчер Камерон75' (Траоре Бени (75')
02 сентября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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