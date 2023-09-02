«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» набрали по первому очку в сезоне

Стартовавшие с трёх поражений в новом сезоне «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» в субботу боролись за первые очки. На 14-й минуте Адбулай Дукуре со второй попытки отправил мяч в сетку. Камерон Арчер отыграл перевес гостей. Он же на 45-й минуте снова отличился, но мяч влетел в сетку рикошетом от штанги и голкипера, поэтому этот эпизод оценили как автогол Джордана Пикфорда. На 55-й минуте счет снова стал равным, Арно Данджума забил за гостей.

2:2, команды делят 16-е место.