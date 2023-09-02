​Жоржиньо и ещё два игрока – на радаре «Фенербахче»

В Турции трансферное окно ещё открыто, и местные клубы продолжают работу над усилением своих составов. Как сообщает в социальных сетях журналист Арда Бибен, «Фенербахче» рассчитывает заполучить нового футболиста на позицию «шестёрки».

На радаре «канареек» находятся три довольно известных игрока – Жоржиньо из «Арсенала», Гвидо Родригес из «Бетиса» и Уилфред Ндиди из «Лестера». В настоящий момент «Фенербахче» наводит справки насчёт стоимости этих полузащитников.

Напомним, что на днях «Фенербахче» пробился в групповой этап Лиги конференций, пройдя «Твенте».