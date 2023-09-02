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​«Челси» назвал состав на игру против «Ноттингем Форест»

02 Сентября 2023 • 16:09 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.00 2 8.50
Через 0 ч. 3 мин.

В субботу «Челси» будет принимать «Ноттингем Форест» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии. Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Роберт Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Густо, Чилуэлл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Стерлинг, Джексон.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что в трёх стартовых турах чемпионата Англии «Челси» смог набрать четыре очка.

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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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