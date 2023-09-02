​«Челси» назвал состав на игру против «Ноттингем Форест»

В субботу «Челси» будет принимать «Ноттингем Форест» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии. Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Роберт Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Густо, Чилуэлл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Стерлинг, Джексон.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что в трёх стартовых турах чемпионата Англии «Челси» смог набрать четыре очка.