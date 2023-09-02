​Доку дебютирует: «Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Фулхэмом»

В одном из субботних матчей четвёртого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Фулхэм». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Отметим попадание в стартовый состав «Манчестер Сити» летнего новичка Жереми Доку. Для бельгийского вингера это дебют за «горожан».

Матч между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.