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​Артета необычно ответил на вопрос о тактических схемах «Арсенала»

02 Сентября 2023 • 14:42 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.75 X 4.15 2 4.60
03.09 18:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета необычно ответил на вопрос о различных тактических схемах его команды.

«Каждое утро я еду на базу. Иногда я выхожу в шесть, и мне нужно разморозить лобовое стекло. Я обычно еду по Финчли-роуд, а затем по А41, потому что так быстрее. Теперь на Финчли-роуд ограничение скорости в 20 миль в час, поэтому я иногда выбираю просёлочную дорогу. Затем еду по М25. В зависимости от ситуации выбираю нужный съезд.

Однажды у меня спустило колесо. И что делать? Я должен заменить его. Возможно, я поеду той дорогой, где есть гараж. Так что каждая игра – это отдельная история, ребята», - сказал Артета журналистам.

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Комментарии (1)
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rony113
02 Сентября 2023 в 14:55
Красавец !
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