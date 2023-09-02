​Артета необычно ответил на вопрос о тактических схемах «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета необычно ответил на вопрос о различных тактических схемах его команды.

«Каждое утро я еду на базу. Иногда я выхожу в шесть, и мне нужно разморозить лобовое стекло. Я обычно еду по Финчли-роуд, а затем по А41, потому что так быстрее. Теперь на Финчли-роуд ограничение скорости в 20 миль в час, поэтому я иногда выбираю просёлочную дорогу. Затем еду по М25. В зависимости от ситуации выбираю нужный съезд.

Однажды у меня спустило колесо. И что делать? Я должен заменить его. Возможно, я поеду той дорогой, где есть гараж. Так что каждая игра – это отдельная история, ребята», - сказал Артета журналистам.