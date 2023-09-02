​Президент «Лацио» обвинил «Манчестер Юнайтед» в срыве перехода Гринвуда

Нападающий Мэйсон Гринвуд, от которого отказался «Манчестер Юнайтед», перед закрытием летнего трансферного окна отправился в аренду в «Хетафе». При этом на 21-летнего футболиста претендовал «Лацио». Президент римского клуба Клаудио Лотито дал комментарий на этот счёт.

«Я старался до последней минуты. Они не поставили подписи вовремя. Гринвуд хотел перейти в «Лацио», - цитирует Лотито портал Goal со ссылкой на La Lazio Siamo Noi.

Мэйсон Гринвуд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» форвард провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.