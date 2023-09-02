Уткин рассказал, за кого теперь болеет в АПЛ

Известный журналист Василий Уткин назвал команду, за которую он теперь болеет в чемпионате Англии.

«После перемен в «Челси» у меня не стало команды в Англии, за которую я бы болел. Надо выбрать. Теперь - за «Брайтон»! – написал Уткин в своём телеграм-канале.

В прошлом чемпионате Англии «Брайтон» занял шестое место и получил путёвку в групповой этап Лиги Европы. «Чайки» пробились в еврокубки впервые в своей истории.

Если говорить о новом сезоне, то в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Брайтон» смог раздобыть шесть зачётных баллов. В субботу, 2 сентября, команда Роберто де Дзерби сыграет против «Ньюкасла» дома.