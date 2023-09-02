Почеттино: «Палмер может дебютировать в матче против «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не стал исключать, что полузащитник Коул Палмер может дебютировать за команду в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где «пенсионеры» примут у себя дома «Ноттингем Форест». Этот матч состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

«Коул провёл хорошую тренировку. Есть вероятность, что он будет вовлечён в ближайший матч, но мы пока не приняли окончательное решение. Он отличается от наших других атакующих футболистов. Палмер может закрыть многие позиции в передней линии», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Трансфер Палмера обошёлся «Челси» в сумму в районе 45 миллионов евро.