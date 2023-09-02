Фернандеш – лучший игрок месяца в «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выиграл в голосовании среди болельщиков за звание лучшего игрока месяца в команде Эрика тен Хага. Об этом манкунианцы сообщили на своём официальном сайте.

Напомним, в стартовых трёх турах нового розыгрыша Английской премьер-лиги Фернандеш записал на свой актив гол и результативную передачу. Это помогло манкунианцам набрать 6 очков из 9 возможных.

Бруну Фернандеш этим летом стал капитаном «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Эрик тен Хаг принял решение отобрать повязку у центрального защитника Гарри Магуайра и отдать её португальцу.