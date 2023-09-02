Клубы АПЛ установили новый трансферный рекорд

Клубы Английской премьер-лиги побили собственный рекорд по тратам в летнее трансферное окно.

Как сообщает ВВС со ссылкой на Deloitte, минувшее трансферное окно стало рекордным в плане расходов команд АПЛ, если брать летние периоды дозаявок. По данным источника, представители самой популярной футбольной лиги потратили на приобретение новых футболистов 2,75 млрд евро. Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен прошлым летом, когда английские клубы выделили на трансферы 2,24 млрд евро.

На данный момент лидером в турнирной таблице АПЛ является «Вест Хэм», набравший 10 очков за четыре тура. Стоит отметить, что у большинства команд есть еще игра в запасе, поэтому «молотобойцы» могут потерять первую позицию.