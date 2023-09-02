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«Манчестер Юнайтед» будет платить Гринвуду 50% зарплаты в «Хетафе»

02 Сентября 2023 • 12:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.35 X 5.00 2 11.00
Через 4 ч. 25 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продолжит получать деньги от клуба, несмотря на то, что ушёл в аренду в «Хетафе». По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы будут выплачивать 50% годового оплата футболиста, пока тот будет выступать в Испании.

Гринвуд зарабатывает в год чуть более 4,5 миллионов евро. Половину этих денег будет платить «Хетафе», а другую половину – «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Гринвуд мог остаться на «Олд Траффорд», но руководство клуба под давлением со стороны общественности решило повременить с возвращением футболиста в основную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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