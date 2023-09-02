Льорис отказался переходить в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проявлял интерес к голкиперу лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорису. По сообщениям журналистов Lequipe, в последние часы трансферного окна «сороки» сделали предложение опытному французу, но получили отказ.

Льорис принял решение остаться в стане «шпор», где будет дублером Гульельмо Викарио. Таким образом, 36-летний голкипер полностью отработает трудовое соглашение с «Тоттенхэмом», рассчитанное до конца июня 2024 года.

Француз выступает за лондонскую команду с 2012 года. В прошлом сезоне голкипер сыграл 25 поединков в чемпионате Англии, в которых пропустил 39 мячей.