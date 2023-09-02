Фабрицио Романо назвал главный инсайд в своей жизни

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что трансфер португальского хавбека Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» изменил его жизнь.

«Какой у меня самый главный инсайд? Это трансфер Фернандеша в «Манчестер Юнайтед». Этот инсайд изменил мою жизнь. До этого я писал лишь об Италии, но после перехода Бруну решил перейти на мировой рынок. У меня оказалась фотография Фернандеша с его агентом, летящими в Манчестер. После этой публикации моя жизнь кардинально изменилась», - передает слова Фабрицио The Rest Is Football.

Фернандеш перешел в «МЮ» в 2020 году.