Палинья в шоке от того, что его трансфер в «Баварию» сорвался

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья находится в шоке от того, что его трансфер в мюнхенскую «Баварию» сорвался. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец был убеждён в том, что сделка состоится.

Напомним, трансфер Палиньи в «Баварию» сорвался из-за того, что «Фулхэм» не смог найти полузащитнику замену. Источник сообщает, что Жоау прошёл медобследование в «Баварии» и даже успел попозировать для камер в футболке мюнхенского клуба. Тем не менее, сделка сорвалась.

Сообщается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель тоже недоволен сложившейся ситуацией. Он просил у руководства опорного полузащитника всё лето, но клуб начал делать какие-то шаги только в дедлайн.