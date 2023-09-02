«Реал» откажется от Мбаппе и переключится на звезду «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» не смог подписать нападающего Килиана Мбаппе этим летом. 24-летний француз решил провести нынешний сезон в «ПСЖ».

В связи с этим «королевский» клуб решил прекратить попытки заполучить звездного игрока и переключил внимание на лидера атакующей линии «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. По сообщениям Todofichajes, испанский гранд предпримет попытку приобрести норвежца летом 2024 года.

Трансферный ценник Эрлинга составляет 180 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Холанн выиграл с «Манчестер Сити» требл и стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Холанн ответил на вопрос о трансфере в МЛС

Шок для «Реала»: Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ»